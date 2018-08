Missnöjda fiberkunder på landsbygden i spåren av storsatsningen: "Beror på flera faktorer"

Allt fler i landet får tillgång till bredband. En av de största aktörerna, fiberleverantören IP Only, har på senare år valt att satsa stort på fiberutbyggnad för bredband på landsbygden.

Företagets ambitionen är att vara "marknadens främsta infrastruktursoperatör med marknadens nöjdaste kunder."

Siffror hos Konsumentverket säger något annat. Konsumenter i landet har anmält IP Only vid 72 tillfällen sedan år 2014. Under samma tidsperiod har Allmänna reklamationsnämnden, ARN, fått in 54 anmälningar. Merparten av anmälningarna är gjorde från 2016 till och med juli 2018.

– Företagets kunder är bland annat missnöjda med att leveranser drar ut på tiden och att konsumenterna under denna tid inte kan ta andra erbjudanden, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket.

Niclas Karnhill är pressansvarig på IP Only. Han poängterar att företaget har extremt många kunder och en stor och växande verksamhet.

– Då är det naturligt med frågor och utmaningar, säger han.

Tycker du att ni levt upp till era ambitioner om "nöjdaste kunderna"?

– Det är en relevant fråga. Vi tar alla anmälningar på allvar – därmed inte sagt att vi blir fällda. Alla större operatörer får anmälningar mot sig. Vi strävar efter noll anmälningar.

Enligt Konsumentverkets Magnus Karpe har IP Only något fler anmälningar än sina konkurrenter. Företaget har sedan år 2016 dragit på sig 59 anmälningar hos Konsumentverket och 48 hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

– Under samma tidsperiod har det kommit in 33 anmälningar mot Telia rörande fiber, fyra mot Comhem och inga mot Telenor. Samtidigt är IP Only en stor aktör.

Karin Blomsterberg, områdesansvarig beredningsjurist på Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en av de som hanterat anmälningarna mot IP Only hos ARN.

– Det är inte ARN:s uppgift att tycka till, vi hanterar de anmälningar som kommer in rent juridiskt. Det är upp till andra att analysera situationen. Det här är ett företag vi känner till, eftersom det kommit in anmälningar till oss – och företaget förekommer relativt frekvent.

IP Onlys chef för fiberutbyggnaden, Fredrik Karlsson, konstaterade i en intervju på IP Onlys hemsida i början av juni att man "varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad i landsbygd".

– Förutsättningarna är helt enkelt svårare med bland annat insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och svårarbetad terräng, sade han då.

Enligt Fredrik Karlsson har IP Only underskattat utmaningarna med fiberutbyggnad på landsbygden, något som resulterat i "fördröjning i leveranser och bristfällig återställning i vissa områden." Företaget har därför gjort "en paus i grävandet" i ett antal landsbygdsprojekt och aviserat ett nytt arbetssätt.

IP Onlys pressansvarige, Niclas Karnhill, tycker att företaget trots problemen tar sitt ansvar mot kunderna.

– Ja, det tycker jag. IP Only byggde mest på landsbygden av alla fiberaktörer under 2017. Därmed hjälper vi kommunerna att nå det bredbandsmål som regeringen satt upp.

Vems är felet att fiberkunder så ofta blir missnöjda?

– Jag tror att det beror på flera faktorer. Dels är det ofta komplexa avtal, dels är det många underleverantörer inblandade, säger Magnus Karpe på Konsumentverket.

Fakta: IP Onlys projekt i Västernorrland

Här är läget i fiberföretagets olika projekt i länet, allt enligt IP Onlys egen hemsida:

Lomsjön, Örnsköldsvik: I planeringsfasen, upphandling av entreprenörer pågår. Grävstart 2019.

Överhörnäs, Örnsköldsvik: Förberedelser för grävstart 2019. Samförlägger fiber med Eon på sträckan Haffsta-Snippersjön, 10,7 kilometer.

Härnösands tätort: Grävjobbet pausat i sommar för genomsyn. Grävstart augusti/september.

Matfors, Sundsvall: Förberedelser pågår för arbetet enligt det "nya arbetssättet", att bygga etappvis och med mer kontroll. Detsamma gäller Mellansel i Örnsköldsviks kommun, Docksta, Ullånger, Lunde och Ramvik i Kramfors kommun samt Kovland i Sundsvalls kommun.