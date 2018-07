MSB vill rusta upp Sveriges skyddsrum – men Västernorrland prioriteras bort

Under hösten 2017 presenterade MSB i en rapport att de vill bygga 50 000 nya skyddsrumsplatser. Det kommer att kosta staten 200 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.

Tom Gissberg utför kontroller av skyddsrum i bland annat Sundsvall.

– Jag menar att om de tagit häften av vad de gjorde i storstäderna och lagt ut resten på övriga landet, så hade varit mycket bättre på alla sätt och vis kan jag tycka.

MSB förklarar sin syn på valet av fördelningen i landet.

– MSB har gjort bedömningen att de på kort sikt viktigaste åtgärderna för att vidmakthålla skyddsrumsbeståndet är att intensifiera och fokusera den egna kontrollverksamheten mot de militärstrategiskt viktigaste områdena, säger Fredrik Nyström, handläggare för MSB.

MSB:s prioriteringar gör att det inte kommer att göras något åt den situation som skyddsrummen har i länet.

– I de länen som blir kvar, om man får använda det uttrycket, blir det endast ett tio-tal kontroller för att vi vill att kompetensen ska finnas kvar i varje län, säger Henrik Larsson, enhetschef för räddningstjänsten vid MSB.

I Västernorrland står i dag 37 000 människor utan en plats i ett skyddsrum. I flera kommuner i länet är genomsnittet över 20 år sedan MSB godkände skyddsrummen. Det trots att myndigheten har som mål att genomföra kontroller var tionde år.

Se var ditt närmaste skyddsrum ligger och när det senast godkändes:

Ännu har inga politiska beslut tagits, men behovet av mer resurser har fått medhåll från regeringen, moderaterna och centerpartiet.

"Det är angeläget att uppnå en stärkt förmåga hos de bevakningsansvariga myndigheterna och andra aktörer inom det civila försvaret. För att skapa förutsättningar för dessa aktörer har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att det tillförs nya medel, vilket för den försvarsinriktningsperiod som är kvar (2018-2020) motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor.", skriver Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister, som svar på en skriftlig fråga gällande kontroller av skyddsrum, från riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD).