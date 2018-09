Mjölkbönderna får högre ersättning av Norrmejerier: "Det ger positiva tankar och lite framtidstro"

Den varma sommaren och det uteblivna regnet har ställt till det för mjölkbönderna. Trots extremvädret verkar många gårdar ha klarat sig relativt bra även om många räknar med stora ökningar av kostnader för foder och drivmedel enligt Norrmejerier.

På grund av läget höjer nu Norrmejerier sin ersättning till mjölkbönderna. De säger att det här är ett nödvändigt besked till norrländska mjölkbönderna.

Den ekologiska mjölkbonden Markus Karlsson i Bjällsta utanför Bjästa tycker att prishöjningen är välkommen.

– Det är väldigt bra att vi kan få lite mer betalt för mjölken, prisökningen blir ett uppsving för oss, säger han.

– Det är värt jättemycket att få en sån här indikation, det är välkommet och man blir positiv efter en jobbig period.

Från den första november blir ersättningen för konventionella mjölkbönder 374 öre per kilo, en höjning med 30 öre per kilo. För ekologiska bönder hamnar ersättningen på 474 öre per kilo, en höjning med 10 öre per kilo.

Varför ersättningen är olika mellan ekologisk mjölk och icke säger Norrmejerier att anledningen är att efterfrågan är mindre på de ekologiska mejeriprodukterna.

– Jag som ekologisk bonde tycker det är synd är att de ekologiska produkterna verkar ha en vikande försäljning men det känns iallafall som att det är på väg åt rätt håll eftersom vi var rädd för att få en sänkning av mjölkpriset, säger Markus Karlsson.

Ekologiska leverantörer har av Jordbruksverket och KRAV fått dispens för utfordring av "vanligt" grovfoder till de ekologiska djuren som vanligtvis äter ekologiskt foder. Mjölk som inte kan användas till ekologisk mjölk kommer hämtas som "vanlig" mjölk. Dock har ingen ekologisk leverantör utnyttjat dispensen än.

Markus har inte tänkt ge sina 85 ekologiska kor konventionellt foder.

– Jag är medveten om att många har det tufft, har man inga alternativ måste man ge djuren mat.

Markus har foder så att han klarar sig i vinter men enbart på grund att han har tröskat ett område som inte var tänkt som foder och även köpt in ekologiskt spannmål från andra odlare.

– Det var det som är räddningen i år, det blev så klart dyrare än vad som var tänkt men prishöjningen hjälper till att finansiera det, säger han.

– Prishöjningen betyder så klart mycket efter den sommaren som har varit i år och även fjolårets höst som regnade bort, det ger positiva tankar och lite framtidstro.

Norrmejerier känner till att vissa gårdar inte har tillräckligt med ensilage till gårdens djur inför vintern. De säger också att det vet att en del bönder funderar över hur många djur det har råd att ha kvar. Norrmejerier säger att läget inte är helt stabilt och att en det finns en risk med en minskad invägning av mjölken.

Sensommarvädret har på vissa håll bidragit till återväxt av åkrar, även om den totala skörden är mycket lägre än normalt.

Trots väderförhållandena som rått i sommar har inte Markus behövt slakta några djur utöver det vanliga.

– Nu fick vi lite regn i augusti och många har väntat med att skörda tills nu, säger han.

– Man hör att det är tufft, ingen har överskott på foder, alla har precis så att man klarar sig.