Psykolog i länet utreds för brister i yrkesutövningen – patientsäkerheten hotad

En person som tidningen varit i kontakt med vittnar om att en anhörig gått hos psykologen under flera år men utan att någon förbättring skett. När vi tittade närmare på ärendet visar det sig att samme psykolog även misstänks ha äventyrat säkerheten för flera patienter.

Det var i oktober 2017 som anmälan kom in till IVO. Anmälaren uttrycker en stor oro för patientsäkerheten, något som denne menar ska ha nonchalerats från arbetsgivarhåll under flera år, trots upprepade påtryckningar. Den berörda psykologen, som arbetar inom landstingets organisation ska, enligt anmälaren, ha brustit i journalföringen genom att enbart ställa en diagnos men inte notera patientens mående i journalerna. Inte heller uppföljningar av vad som hänt under besöken, eller vilken hjälp patienten fått ska ha funnits med i journalerna. Detta ska i sin tur lett till att patienter som borde remitterats vidare till andra enheter fått stanna kvar utan rätt typ av hjälp.

Anmälaren påpekar även att bedömning av självmordsrisk saknas i journalerna.

Under december månad rapporterades, förutom denna anmälan ett avvikelseärende från den berörda enheten in till IVO. I den rapporten uppges att bristfällig journalföring inneburit en negativ påverkan på arbetsmiljö och arbetsbelastning, samt att patientsäkerheten äventyrats.

Under första delen av 2018 har den utpekade psykologen fått yttra sig till IVO och hävdar då att denne visserligen begränsat viss information, men att detta varit för att säkerställa patienternas integritet och att det varit tillräckligt för att kunna ge en god och säker vård.

I anmälan anges också att såväl den aktuelle psykologen som arbetsgivaren, trots att det flera gånger påpekats, inte tagit tag i problemet eller velat se allvaret i det hela.

När IVO bad verksamhetschefen på den berörda enheten yttra sig svarade denne att såväl socialstyrelsens rutiner som patientsäkerhetslagen följs inom verksamheten, men medgav även att begränsningen i information i journalerna gör det svårt att få information om patientens diagnos och plan för behandling.

