Polisen varnar för bedragarnas trick – spanar in bankkoden över din axel

Kart-tricket innebär att brottslingarna först spanar in koden till kortet och därefter försöker komma över någons kort eller plånbok.

De kan göra det genom att först stå bakom en person när den tar ut pengar eller betalar med kort i en affär. Sedan kommer nästa gärningsperson en bit bort och ber om att få hjälp att hitta någonstans, ofta genom att visa upp en karta. Då passar den första gärningspersonen på att ta plånboken eller kortet medan den utsatte blir distraherad. Därefter går de bara och tar ut pengarna från kortet eftersom de redan kan koden.

Du kan hjälpa dig själv genom att be den bakom dig backa när du ska slå in din kod. Du kan också hjälpa dina släktingar, grannar eller bekanta genom att tipsa om extra vaksamhet så att ingen ser koden när den används. Visa inte heller vart du stoppar ner kortet efter genomfört köp. De här brottslingarna jobbar genom att först spana in koden och därefter försöka komma över kortet eller hela plånboken.

Enligt polisen är det ett vanligt förekommande trick.

Har du tips om signalement på misstänkta personer, eventuella färdvägar eller fordon (helst med registreringsnummer) kontakta polisen på telefonnummer 114 14.