Röda korset efterlyser frivilliga till kampen mot bränderna – så kan du hjälpa

Just nu rasar ett 30-tal bränder i hela Sverige där Röda korset sköter samordningen av frivilliga. Sedan torsdag förra veckan har 5 100 privatpersoner i landet anmält att de vill hjälpa till. I Västernorrland har 250 personer erbjudit sin hjälp.

Även om räddningstjänsten i Höga kusten har fått kontroll över branden vid Möckelsjöberget i Härnösands kommun så efterlyser Röda korset fler volontärer. Eftersläckningsarbetet är personalintensivt och beroende av insatser från frivilliga.

- Under måndagen gick Röda korset ut med en förfrågan och på bara två timmar fick de in 150 namn, det är fantastiskt, säger Per Jonsson, beredskapssamordnare i Härnösands kommun.

Den som vill hjälpa till ska börja med att anmäla sig på Röda korsets hemsida.

- Ingen ska åka ut till ett branddrabbat område på vinst och förlust. Det kan både vara farligt och störa räddningspersonalens arbete, säger Per Jonsson.

Vem som helst kan rycka in och hjälpa till men Röda korset försöker alltid matcha frivilliga med det behov som finns på respektive plats. Speciella kompetenser efterfrågas.

- Det kan vara sjuksköterskor, brandmän eller sådana som kan hjälpa till med psykosocialt stöd hos både räddningstjänst och privatpersoner, säger Mikaela Kotschack, pressekreterare på Röda Korset.

Volontärer får olika uppgifter, allt ifrån att vakta områden, rulla slang eller serva räddningspersonal med mat, vatten och rena underkläder.

- Alla som anmält sig kanske inte får en kallelse i första taget men eftersom arbetet pågår under lång tid så kan behovet komma senare. Då är det värdefullt att ha en "bank" av lokala frivilliga som kan vara snabbt på plats, säger Mikael Kotschack.

Länsstyrelsen i Västernorrland får en del samtal om brandrisken. Både om vad som gäller eldning och från privatpersoner som är oroliga för sina skogar och vad en brand kan innebära.

De har dagliga avstämningsmöten med Räddningstjänsten om brandläget och vet att hjälpen från privatpersoner behövs.

- Det är fantastiskt att det finns så många frivilliga, det är verkligen en ovärderlig hjälp, säger Jonna Toivonen, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Vill du hjälpa? Hit kan du vända dig:

► Röda korset samordnar hjälpen från frivilliga privatpersoner och organisationer: www.redcross.se

► På hemsidan krisinformation.se samlas krisinformation från svenska myndigheter, där finns mer information gällande brandläget i landet.

► Civilförsvarsförbundet: www.civil.se

► Facebook: Hjälp finnes (Skogsbränderna)

► Ring 113 13 vid frågor eller för att dela med dig av information gällande bränder. Ring 112 för akut hjälp.

(Enligt krisinformation.se ska du endast ringa larmnumret 112 om du ser öppen eld, inte om du bara ser rök eller känner röklukt.)