S och M tappar var sin riksdagsplats i Västernorrland – kan räddas av utjämningsmandat

Utjämningsmandat kan ändra den här bilden. Men de kan inte fördelas förrän valet är sluträknat i botten i hela landet. Vid 03-tiden i natt pågick fortfarande rösträkningen i några distrikt.

Klart är att Centerpartiet och och Vänsterpartiet stärker sin ställning i länet. Emil Källström (C), Örnsköldsvik, och Christina Höj Larsen (V), Härnösand, som sitter på utjämningsmandat i dag omvandlas nu till fasta mandat.

Förlorare är Socialdemokraterna som får fyra fasta mandat i Västernorrland och tappar ett.

Partiets röstsedel toppas av Stefan Löfven, Kristina Nilsson, Örnsköldsvik, Ingemar Nilsson, Sundsvall, Malin Larsson, Stöde, och Jasenko Omanovic, Härnösand.

Det innebär att Jasenko Omanovic hänger löst. Han kan räddas av ett utjämningsmandat eller om Stefan Löfven fortsätter regera som statsminister alternativt kliver av från riksdagen.

Jörgen Berglund (M) i Sundsvall tar det fasta moderatmandatet. Anders Gäfvert (M), tvåa på röstsedeln, får hålla tillgodo med Härnösands kommunpolitik även i fortsättningen.

Sverigedemokraterna får ett fast riksdagsmandat i länet. I praktiken via partiets rikslista kommer tre länsbor in i riksdagen även om de formellt väljs in från andra län.

Det är Sven-Olof Sällström, Ånge, och Johnny Skalin, Sundsvall, som blir kvar och Sara Seppälä, Kramfors, som blir nykomling.

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet får inget mandat alls från Västernorrand med reservation för eventuella utjämningsmandat.

Toppnamnen Liza-Maria Norlin (KD), Sundsvall, Erica Markusson (L), Örnsköldsvik, och Amanda Lind (MP), Härnösand, missar riksdagen.

Som alltid kan personkryss påverka ordningen mellan namn. Kryssen räknas under veckan som kommer.