Skogsbranden i Sollefteå utom kontroll: "Röken har spridit sig till Sundsvall"

Räddningstjänsten har under natten mot söndag fortsatt att kämpa mot den vilda skogsbranden vid Normossaflon. Under morgonen väntar förstärkning från MSB och Kramfors.

– Vi har fortfarande inte kunnat ringa in branden, så vi fortsätter med samma arbete, säger Mikael Lundberg, inre befäl vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.