Slutade på Trafikverket efter mutanklagelser – nu frias han i tingsrätten

Nu har ärendet genomlysts och fått sin rättsliga prövning i tingsrätten. Medåtalade var två män som misstänktes ha försökt muta den tredje. Alla tre frias helt från misstanke om brott. De frikända kommer från Härnösand och Sundsvall.

Under utredningens gång har det framkommit att mannen som jobbade på Trafikverket tidigare jobbat under en av de medåtalade. Deras förklaring till att han fick följa med på bjudresan till Stockholm var att han inte blivit ordentligt avtackad då han slutade och att en plats uppstått när en resenär hoppade av i ett sent skede. Uppgiften om att det gått cirka två år sedan mannen började sitt nya jobb vid Trafikverket var besvärande, men förklaringen var att det inte funnits möjlighet tidigare.

Sundsvalls tingsrätt anser att det inte är ställt utom rimligt tvivel att bjudresan mottagits eller lämnats i syfte att den anställde vid Trafikverket i syfte att påverka hans myndighetsutövning. Därför ogillas åtalet.

Domen kan överklagas fram till den 4 december.

