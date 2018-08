Vattenkraftens inland är rött – älvarnas Ådalsliden är länets starkaste (V)alfäste: "Vi lever i en tid där kapitalet styr"

De nära 900 röstberättigade som bor i valdistriktet Ådalsliden i Sollefteå kommun, bor mitt i svenskt vattenkraftsland.

De flesta av Ådalslidens byar ligger vackert utspridda i det grönskande landskapet längs blånande vattendrag. Politiskt är dock landskapet knallrött, drygt 64 procent av väljarna röstar S eller V.

I Ådalslidens valdistrikt valde nära 13 procent, var åttonde väljare, att lägga sin röst på Vänsterpartiet vid 2014 års riksdagsval.

Victor Fransson flyttade till byn Forsåsmon några mil norr om Sollefteå med sin sambo för tre-fyra år sedan. Här hyr de ett hus. Victor jobbar som kock på skolor och äldreboenden, och även som grönsaksodlare.

– Vi ville flytta ut på landet. Min sambo skulle göra sin AT-tjänstgöring som läkare och valde Sollefteå sjukhus.

Har du alltid röstat likadant?

– Första gången röstade jag blankt. Sedan har jag röstat på såväl Miljöpartiet som Feministiskt Initiativ, och nu senast på Vänstern. I dag är jag också kassör i Vänstern i Sollefteå.

Vilka frågor är viktiga, tycker du?

– Jag är socialist, så då är Vänstern ett naturligt val. Vi lever ju i en tid i dag, där det är tydligt att det är kapitalet som styr. Vi kan inte hantera frågor om klimat och konsumtion eller flyktingar med de ekonomiska styrsystem vi har i dag. Först ska vi ta reda på om vi har råd, sedan se hur det stämmer med våra värderingar. Det borde vara omvänt, och det brukar kallas solidaritet.

Sofia Gustafsson jobbar som läkare på nystartade vårdcentralen Sollefteå Centrum. Hon bor i byn Forsåsmon och är sambo med Victor Fransson. Tillsammans har de dottern Tora.

– I mitt yrke som läkare träffar jag mycket olika människor, och jag reste mycket innan jag utbildade mig.

– Intresset för samhällsfrågor kom då, när jag som vuxen reste till olika delar av världen och såg människor som lever i verklig fattigdom, människor som inte har utbildning och sjukvård för givet.

Hur röstar du?

– Jag röstar socialistiskt och för jämlikhet.

Marie Hansson bor i Näsåker och jobbar som undersköterska inom Sollefteå kommuns äldreomsorg. Hon är född på en bondgård i Forsmo, några mil nedströms Ångermanälven.

– Det är jordbruksbygd och många röstade på Centern. Det var naturligt val. Men jag fastnade för Olof Palme. Det var i mitten av 1980-talet och han kämpade för arbetarna och för de utländska frågorna, för folken som vill klara sig när de hamnat i svårigheter. Så jag röstade på Socialdemokraterna.

Allt ändrades med statsministermordet 1986.

– Efter att Olof Palme blev skjuten och försvann, förändrades partiets politik. Den gick mer åt höger. Det gillade inte jag, jag är mer åt vänster, säger Marie Hansson.

Charles Klaesson jobbar som lastbilsmekaniker på ett åkeri i Näsåker.

– Jag har bott här i två och ett halvt år nu. Vi var och hälsade på bekanta som flyttat hit, och jag och min sambo tyckte att det var fint här, så vi flyttade hit, förklarar han.

Hur tänker du om politiken i landet i dag?

– Det är under all kritik hur de avvecklar sjukvården för oss här på landsbygden. Där är jag väldigt besviken på Socialdemokraterna, de får inte min röst. Sedan är talet om en kilometerskatt inget bra. Jag jobbar ju på ett åkeri, så jag hör hur besvikna många chaufförer är. Jag tycker att det vore åt h-e med en sådan skatt, luften blir ju inte renare för att vi plockar ut pengar från åkarna. Och vi behöver transportera skog och mycket annat.

Ulf Breitholtz (V) bor sedan många år i lilla Häxmo, på en gård han och hans fru själva byggt upp. Här ägnar de sig åt fårskötsel och föder upp lamm, plus att de odlar grönsaker.

Ulf Breitholtz är, förutom kommunstyrelseledamot för Vänstern, även vice ordförande i utskottet för unga och lärande i Sollefteå. Och vice ordförande i Riksteatern Västernorrland.

Han flyttade norrut på 1970-talet, nyfiken på nya perspektiv och lockad av möjligheten till ett annat liv än det i storstaden Stockholm. Med i bilden fanns även kärleken – han träffade sin fru Eva-Lotta på Ulvön 1976.

Att de blev kvar just här beror på statliga Vattenfall, stor arbetsgivare i Näsåker, som dock på senare år dragit ned personalen kraftigt lokalt, från tidigare cirka 150 personer till runt tiondelen så många i dag.

– Här låg driftcentralen för hela Ångermanälven. Drift- och underhållsarbeten gjordes av folk som bodde här i området. Många har genom åren kunnat växa upp här och få jobb, offentliga och trygga jobb. Det tror jag kan vara en del av förklaringen till att Vänstern är starkt här, att folk vant sig vid att hjälpa varandra. En känsla för det kollektiva – och inte så mycket av konkurrens.