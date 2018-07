Under veckan som gått har vi fått in många härliga sommarbilder och nu vill vi lyfta fyra bilder som stack ut lite extra. Fortsätt att skicka in bilder – och var med och tävla om en resa för två till Kreta i Grekland!

I höst koras en vinnare. Var med och tävla du med – skicka in dina bästa sommarbilder. Skicka in ditt bidrag här!

Sista tävlingsdag är 13 augusti.