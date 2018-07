Sommarkryssa med ST – lös korsord i e-tidningen och tävla om priser: ”En utmaning som räcker extra länge”

Gillar du att ligga i hängmattan och lösa korsord under sommarens lugnare dagar?

Då är du inte ensam.

– Många läsare tycker om kryss och knåp, inte minst i semestertider när det finns tid över att utmana hjärnan med annat än jobb. Därför har vi nu kopplat en extrabilaga till e-tidningen, fullspäckad med 18 sidor korsord och sudoku, säger Karin Näslund, chefredaktör och ansvarig utgivare för Sundsvalls Tidning.

Bilagan heter "Sommarkryssa" och ligger kvar till slutet av augusti, exklusivt för dig som kund på något av våra nyhetspaket (Komplett och Digital). Du hittar den där din vanliga e-tidning finns, under rubriken "mer läsning", antingen på nyhetssajten eller i e-tidningsappen.

Med e-tidningen, som är en digital version av papperstidningen, kan du dessutom fortsätta läsa nyheter varje dag och behålla dagliga vanor som kollen på vädret, börsen och tv-tablån. E-tidningen ingår i din prenumeration (nyhetspaket Komplett och Digital) och går alltid att ta del av, oavsett om du är hemma, i stugan eller på långresa.

E-tidningen är enkel att ladda ned och bläddra i på datorn, surfplattan eller i mobilen. Bäst är läsupplevelsen i vår e-tidningsapp, som du hittar via App store eller Google play.

Så här gör du för att läsa e-tidningen via nynashamnsposten.se:1) Gå in på nynashamnsposten.se och klicka på ”E-tidning” längst upp i menyn.2) Klicka på den e-tidning du vill läsa.3) Logga in med samma inloggningsuppgifter som till ditt konto. Saknar du inloggningsuppgifter? Klicka på ”Ny användare” och följ instruktionerna.4) Klart. Trevlig läsning!

Så här gör du för att läsa e-tidningen via vår app:1) Sök på ”Nynäshamns Posten e-tidning” i App Store eller Google Play och ladda ner appen gratis.2) Öppna e-tidningsappen och klicka på e-tidningen.3) Logga in med med de inloggningsuppgifter du valde till ditt konto på st.nu.4) Klicka på den e-tidning du vill läsa.5) Klart. Trevlig läsning!

Behöver du hjälp?Besök nynashamnsposten.se/kundservice, här kan du snabbt och smidigt få svar på vanliga frågor om bland annat e-tidningen. Du kan också kontakta oss på telefon 010-709 79 00.