ST för 25 år sedan: Kalmarvägens hyresgäster vägrar flytta

– Vad har jag gjort för att bli utkastad från min lägenhet, undrade Sarah Lugero, när hyresgästerna på Kalmarvägen i Granloholm träffade representanter från Riksbyggen. Det blev ett mycket hätskt möte med många känsloladdade yttringar från hyresgästerna. Sundsvallsbyggen har gett Riksbyggen i uppdrag att förbereda evakuering av de boende på Kalmarvägen 55 och 57. Hyresfastigheterna planeras att bygga om till särskilt boende för äldre. Riksbyggens förvaltare Ulf Bengtsson och Jan Andersson mötte de hyresgäster som vägrar flytta.

För tredje gången i modern tid blir det kabaré i Ånge kommun. Kommande fredag är det nämligen premiär på föreställningen "Mer Hjul". Ensemblen har det här året flyttat från Folkets Hus i Ljungaverk till förmån för Medborgarhuset i Ånge. Kärstin Leander svarar för regin. Materialet består till största del av egna uppslag och idéer. Nu i höst har ensemblen fått bättre stadga och repetitionerna rullar på. Bland medverkande märks Ingemar Eriksson och Dan Axelsson.

Ett osedvanligt fräckt bedrägeri inträffade på posten i Sörberge i fredags morse. En okänd person gick in ut fick ut Mats Svedmans sjukpension och ett paket med värden för 1 400 kronor. Gärningsmannen gick helt enkelt in och begärde att få Svedmans post och därefter kvitterade han avierna och kunde lyfta pengarna och få ut paketet utan legitimation. Säkerhetschef Per Kåhrström vid posten i Sundsvall säger att det finns ett spår efter förövaren.