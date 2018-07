Stora tågförseningar väntar i oktober – "Måste lyfta bort rälsen och alla slipers"

Det rör sig om ett sedan länge planerat underhållsarbete på Bergeforsbron i Timrå. Mellan den 8 och 22 oktober kommer järnvägen stängas av, och det innebär stora störningar för resenärerna.

– Vi ska byta slipers och dilatationsskarvar på bron. För det krävs att man lyfter bort rälsen och alla slipers, berättar Pär Jonsson, ansvarig på Trafikverket.

Dilatations, eller expansionsskarvar används på bland annat långa broar för att bron ska klara av temperaturförändringar utan att gå sönder. Det innebär att brospannet kan röra sig i förhållande till fästena när byggmaterialet utvidgas vid värme eller dras ihop vid kyla.

Arbetet kommer att ta två veckor och under tiden ska ersättningsbussar sättas in eller tågen ledas om, det kan förlänga restiden mellan exempelvis Örnsköldsvik och Stockholm med flera timmar. Även mellan Sundsvall och Gävle kommer underhållsarbete ske under denna period, närmare bestämt 18-21 oktober.

Presskommunikatören Carl-Johan Linde på SJ meddelar att ersättningstrafiken inte är färdigplanerad, men att den kommer vara på plats för de båda aktuella sträckorna när arbetet sätter igång.