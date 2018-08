Amerikanska lyxkryssningen välkomnades med musik och folkdans

Lyxfartyget Silver Spirits resa har gått från Danmark, via Finland och nu lagt till i Sundsvall. Under onsdagen lade de till i Tunadal där resenärerna sedan fick åka med buss in till Stenstan. På kryssningen fanns det ungefär 550 gäster och 400 personer i besättningen.

– Det är en väldigt lyxig kryssning. Vi bor i en hytt på ungefär 35 kvadratmeter med soffa, säng, badrum och alla nödvändigheter. Varje hytt har dessutom en personlig butler, säger ett par som nyss klivit i land.

Nivren folkdansgille och Njurunda spelmanslag fanns på plats för att fira landgången.

– Vi har uppträtt vid olika tillställningar i sommar och kommer framföra lite svensk folkdans här idag. Vad det blir för danser vet jag inte, det tar vi som det kommer, säger Britt Geibe.

Kryssningen kommer att stå förtöjd vid Tunadal till klockan tio ikväll, efter det åker den vidare mot slutdestinationen – Stockholm.

Anna Borggren från Näringslivsbolaget Sundsvall tycker att fartyget för med sig flera positiva möjligheter för Sundsvall som turistmål, och hon ser gärna fler kryssningsfartyg i framtiden.

– Det är jätteviktigt för Sundsvall, det här är ett led i att skapa en attraktiv besöksdestination. Det är viktigt för vår turism och ett gyllene tillfälle att visa upp våran vackra stad. Förhoppningsvis får vi nöjda, återkommande besökare, säger hon.