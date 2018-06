Barnfamiljen får obehagliga hembesök från okända människor: ”Rädd för vad som kan hända”

Familjen flyttade in i konkursboet för två år sedan. Några veckor senare fick Johanna, som egenligen heter någonting annat, ett telefonsamtal från en person som hade stått den tidigare husägaren nära.

– Uppringaren sa att ”den här personen ska ni akta er för. Han livnär sig på att blåsa folk på pengar. Han säljer datordelar som inte finns och lånar pengar utan att betala tillbaka”, berättar Johanna.

Hon tog samtalet med en nypa salt, men några veckor senare ringde det igen. Denna gång var det en blocketköpare som hade blivit blåst på pengar – av den förre husägaren.

– Då kontaktade vi Skatteverket. Jag ville få bort honom från vår adress. Men de sa att man inte kan ta bort honom om det inte finns någon ny adress att skriva honom på och att ”om någonting skulle hända så får ni kontakta polisen”, berättar Johanna.

Nu har intensiteten ökat och telefonsamtalen har övergått till hembesök.

– För någon vecka sedan dök det upp en bil som saktade in vid huset och de frågade om det var jag som bodde där, berättar Johanna.

Personerna i bilen ville komma i kontakt med den förre husägaren eftersom han var skyldig dem pengar. Mötet slutade bra, men det skapade ett obehag hos familjen.

Några dagar senare var det dags igen.

– En okänd bil passerade huset två gånger. Den andra gången sträckte passageren ut mobilen och filmade oss. Jag vet inte om det har med den tidigare husägaren att göra, men det känns suspekt, säger Johanna.

Efter det kontaktade familjen polisen.

– Jag vill få bort honom från adressen och få lugn och ro nu när vi har ett litet barn. Jag är rädd för vad som kan hända, vad han har för typer efter sig.

Anledningen till hembesöken är att en Enirosökning på den förre husägaren ger träff på familjens adress. Eniro köper information av landets mobiloperatörer, men enligt Telia så finns telefonumret inte längre kvar.

– Numret har upphört, så du får fråga Eniro varför de fortfarande har kvar numret på hemsidan, säger Inger Gunderberg, pressansvarig på Telia.

Varför står mannen fortfarande kvar på sin gamla adress?

– Den 21 maj gick vi in manuellt och tog bort honom från adressen. Den uppdateringen gick inte igenom på grund av ett tekniskt fel, men vi jobbar på det just nu. Normalt sett så tar vi inte bort uppgifter om tredje person, men i detta fall gjorde vi ett undantag, säger Nila Grusell, Eniros head of customer success.

Så när ändringen går igenom kommer det inte se ut som att mannen bor kvar?

– Nej, precis. Om man söker på hans namn så kommer adressen inte att komma upp. Den är borttagen.

Dessutom är mannen nu – knappt två år efter att familjen kontaktade Skatteverket första gången – inte längre folkbokförd på sin gamla adress.

Hur kommer det sig att det tog så lång tid?

– Det är sannolikt en kombination av att vi inte har startat ärendet tillräckligt snabbt och att det avser en person som inte har samverkat, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Han förklarar att Skatteverket inte får ta bort en person från en adress bara för att man säkert vet att personen i fråga inte bor där. För att få genomföra ändringen måste Skatteverket både ta reda på var personen egentligen bor – och komma i kontakt med personen. Det kan vara lättare sagt än gjort och Tobias Wijk önskar ett nytt system som snabbar på processen.

– Vi vill hitta en hantering där vi kan agera direkt när vi vet att personen inte bor på adressen, så att vi kan ta bort hen från adressen och sätta någon form av ”utredningsstatus” under tiden som vi utreder var personen faktiskt är. Det är oerhört olyckligt när tredje person drabbas när någon inte gör rätt för sig.

Vad säger du om att handläggaren hade sagt att ”om någonting skulle hända så får ni kontakta polisen?”

– Det är en olycklig formulering i sammanhanget, även om det naturligtvis i sak är korrekt. Skatteverket kan inte agera i polisiära frågor.

Fotnot: Kort efter samtalet med Eniro gick ändringen igenom och den förre husägaren står inte längre kvar på adressen.