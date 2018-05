Händelsen ska ha ägt rum i en ort utanför centrala Sundsvall, i början av februari , tidigare i år. Mannen ska ha kört sin traktor i ett väldigt berusat tillstånd. Enligt stämningsansökan så ska han ha haft en promillehalt på 1,76 i blodet, vilket leder till att han kan straffas för grovt rattfylleri, då gränsen är 1,0.

Under sin färd med traktorn ska han ha kört in i två personbilar vid två olika tillfällen under färden, men smitit från olycksplatsen.

Mannen nekar till brotten.