Brobygget över Selångersån är i gång – se den tillfälliga vägen här

ST har tidigare rapporterat om det planerade brobygget över Selångersån. Den så kallade Storbron har nått sin teoretiska livslängd och ska ersättas med en ny. Under arbetets gång ska trafiken omdirigeras och en ny temporär bro ska byggas från Norrmalm över till Storgatan.

Under veckan sattes arbetet igång att bygga den provisoriska bron, träd har kapats och marken förbereds för den nya vägen, som kommer gå förbi huset där bland annat Arbetsförmedlingen och ST huserar. Den tillfälliga bron kommer att snedda över Selångersån och ha en fil i varje körriktning, med plats för gång- och cykeltrafikanter.

Den provisoriska bron beräknas bli trafikerad under hösten 2018 och användas tills den nya bron blir klar under 2020. Trafiken kommer under tiden att rulla på som vanligt men som trafikant ska man räkna med vissa fördröjningar under arbetets gång. Under rusningstrafik bör trafikanter förbereda sig på längre restid.

– Räkna med extra restid, välj om möjligt andra vägar eller försök att åka andra tider. Kör lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter och våra entreprenörer som arbetar i området, sa Stefan Näslund, sektionschef på stadsbyggnadskontoret till ST i mars.

Totala kostnaden för brobyggandet beräknas landa på 70 miljoner kronor.

8 FAKTA: Tidsplanen

► Våren/sommaren 2018. Provisorisk anslutning/väg och provisorisk bro

► Hösten 2018. Omläggning trafik

► Höst/vinter 2018. Rivning Storbron samt byggstart ny bro

► 2020. Nya Storbron beräknas vara klar

► 2020. Trafikpåsläpp på nya bron

► 2020. Demontering provisorisk bro

► 2020–2021. Upprustning kajer och återställning/upprustning park

Källa: Sundsvalls kommun