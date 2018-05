Bröt sig in i pantmaskin på affär och stal 52 drickabackar – nu döms tjuven för den fräcka kuppen

TV: Se hur tjuven stjäl drickabackar och pantar dem om och om igen.

Pant-bedrägeriet inträffade den 19 december förra året. Mannen åtalades sedan för bedrägeri, alternativt försök till bedrägeri.

En butiksanställd har i polisförhör berättat att han hade sett en person som han misstänkt brukar snatta gå in i affären. Den anställde gick därför in på kontoret där det finns monitorer som visar bilder från butikens övervakningskameror. Där såg han hur mannen gick in i det låsta utrymmet bakom pantmaskinerna, där panten förvaras och kom ut med flera drickabackar. Sedan började mannen panta dem.

Den butiksanställde gick till pantstationen och tog med sig mannen till kontoret. Men den misstänkte tjuven hade ingen lust att låta sig gripas utan försökte rymma. Personal var därför tvungna att brotta ner honom i avvaktan på polis.

Totalt pantade gärningsmannen 52 drickabackar och hade fått ut 1826 kronor på pantkvittona. Men mannen hann aldrig lösa in kvittona innan han greps.

Ägaren av butiken har berättat för polisen att pantkvitton på större summor inte är ovanligt eftersom föreningar, städfirmor och liknande ibland brukar komma in med en större mängd pant. Han hade därför annars förmodligen lyckats med sin kupp om inte den anställde kommit på honom.

Den misstänkte mannen har erkänt brottet.

Nu döms han till villkorlig dom och 40 dagsböter. Han ska även betala 780 kronor i skadestånd till den drabbade matbutiken.