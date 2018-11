Deras barn föddes med gomspalt – framtidstron tillbaka på Gästa gård: "Vi ser det som en period vi måste gå igenom"

Mats och Emmeli Edenmark tog över gården i Njurunda efter Mats föräldrar för åtta år sedan. Här bor två ankor, tre kalkoner, åtta höns, åtta tuppar, åtta katter, sköldpaddan Snäckis, hunden Lexi, 53 dikor med kalvar och sju tjurar – och viktigast av allt – barnen Zachri, snart 4 år och Evelyne, 1,5 år –som båda haft en ovanligt svår start på livet.

– Med fyra månader kvar av graviditeten med Zachri fick jag svåra smärtor i höften och kunde inte jobba mer på gården, jag kunde inte göra någonting, säger Emmeli.

Emmeli hade huvudansvaret för verksamheten och Mats jobbade heltid på Ortviken. När hon sjukskrevs tog Mats ledigt från jobbet för att sköta gården. En kall januaridag 2015 ville lille Zachri komma ut, tre veckor före utsatt tid. Där och då förändrades livet för den lilla familjen.

– Allt hade sett så bra ut på ultraljudet men när han kom ut hade han liten haka, gomspalt och endast 60 procent i syresättning. Vi förstod snabbt att något inte stämde och såg blickarna mellan personalen, säger Emmeli.

- De rusade iväg med honom, jag fick följa med läkarteamet, säger Mats.

Zachri kunde inte andas och fick en "kantarell", en slags tratt, i halsen för att underlätta andningen. Kvar låg Emmeli på förlossningssalen, nyförlöst och förvirrad.

– Jag fattade ingenting, varför mitt barn inte var med mig. När de kom tillbaka efter tre timmar såg jag mitt barn med en hjälm och en massa slangar, säger Emmeli.

Efter ett dygn flyttades Zachri till Umeå, men det var oväder och istället för helikopter fick han åka ambulans.

– Han hade svårt att andas, de fick hålla upp hans lilla haka för att han skulle andas och för att tungan inte skulle falla bakåt, säger Mats.

Läget stabiliserades och situationen började sjunka in för Mats och Emmeli, det fanns hopp. Samtidigt skulle gården skötas och Mats föräldrar ryckte in. Familjen flyttades till Sundsvalls sjukhus efter en vecka och fick åka hem på permission under tre veckor. Zachri hade sond och fick mat genom en speciell flaska.

– Vi fick med oss en apparat hem som övervakade andningen och syresättningen. Han snarkade som en skogshuggare, det var lite skönt för då visste vi att han levde, säger Mats.

När Zachri var drygt ett år opererades tungbandet, gommen och rör sattes in i öronen. Operationen var lyckad och i dag är han återställd.

– Vi är väldigt positiva som personer och har försökt tänka att det här har varit en fas vi ska ta oss igenom, säger Emmeli.

Efter operationen ljusnade tillvaron. 2016 gifte de sig och Emmeli blev gravid igen. Vid ultraljudet hände det osannolika – den lilla flickan i magen hade liten haka, gomspalt och inåtvridna fötter, klumpfot.

– När vi skulle åka hem från sjukhuset kom det över mig – att det hände igen, säger Emmeli.

När Evelyne skulle födas stod ett stort läkarteam redo. Hon kunde andas på egen hand och fick omgående en sond.

– Jag blev mest chockad när jag såg hennes fötter, de var så vridna, det var jag inte beredd på, säger Emmeli.

För att rätta till benen har Evelynes hälsenor skurits av två gånger, och benen har gipsats varannan vecka under tre månader. Hon har burit speciella skor med skenor, dygnet runt i flera månader.

– Till fyra års ålder ska hon sova med dem för att benen ska växa på rätt sätt. Det finns ljus i tunneln för den här lilla damen också, vi måste bara härda ut, säger Mats.

Emmeli har tagit ansvar för att ge henne mat, ingen annan har vågat eller velat.

– Under det här året har hon kaskadkräkts i perioder. Hade vi ingen spypåse på plats var det bara att rikta henne mot golvet, säger Mats.

Efter en period med feber slutade Evelyne att äta. Sedan dess är det problem att få i henne mat. Den största delen av sin näring får hon genom sonden. Familjen väntar på en operation i Uppsala, där sonden ska tas bort och en knapp där näringen kan föras in ska opereras in i magen. Först efter det blir det aktuellt att operera gomspalten.

– Det här har skjutits på hela året, vår förhoppning är att det ska ske före jul, säger Emmeli.

Situationen med barnen i kombination med förra årets kalla sommar med dålig växtlighet, den blöta hösten, en extremvinter med foderbrist, översvämningar och torr sommar har tärt på Mats och Emmeli.

- Jag körde på fast kroppen sa ifrån. Jag hade feber varje eftermiddag i ett halvår och tog värktabletter för att orka. Eller så sov jag en hel förmiddag, det var slitigt, säger Mats.

– Det kändes rätt tungt och jag har varit nedstämd. Till slut var Mats så dålig att vi fick ringa ambulansen, säger Emmeli.

Mats har behandlats för njurinfektion och njursvikt och mår bättre i dag.

– Vi är mitt uppe i det här, vi ser det som en period vi måste gå igenom, säger Mats och fortsätter:

– Vi har inte haft semester på fyra år, det här med egentid, säger Mats och skrattar. Vi skulle behöva bo på hotell och sova i en vecka.

Från köksfönstret syns den stora plattan på 19 gånger 100 meter som ska bli en ny ladugård för cirka 200 dikor med kalvar, förhoppningen är att den ska stå färdig i maj nästa år.

– Med det så fördubblar vi vår verksamhet med lösdrift. Det här har funnits i våra tankar hela tiden sedan vi tog över gården. Det finns bara två möjligheter, att avveckla eller utveckla. Vi har valt det senare, säger Mats.

