Döms till fängelse för mordbranden på E-street – advokaten: "Får se på om vi ska överklaga domen"

Inom loppet av tio minuter gick mannen in på krogtoaletten två gånger. Efter första gången berättade han för en i personalen att det luktade bränt inne på toaletten och bad honom följa med in för att se efter. Då låg lite bränt papper på golvet i toalettbåset. Personalen lämnade toaletten medan mannen var kvar en stund innan han lämnade byggnaden.

När personalen fortsatte kvällens stängningsrutiner upptäckte de att det brann inne på toaletten och att det var kraftig rökutveckling samt att toalettpappersrullen och hållaren var i full brand. Personalen lyckades släcka elden utan att någon kom till skada.

Genom att kontrollera krogens övervakningsfilmer har sedan man kunnat konstatera att mannen har befunnit sig där och att han måste ha anlagt branden.

– Han förnekar brott, säger mannens advokat Jakob Machuca.

När det brann fanns fortfarande personal och några gäster kvar i lokalerna. Om någon av dem befunnit sig på toaletten i samband med branden, vilket hade varit fullt möjligt, hade det funnits en risk att personen skulle drabbas av kolmonoxidförgiftning, enligt åklagaren.

Branden innebar därför fara för andras liv och hälsa, men själv så fortsätter mannen att hävda att det inte var han som tände eld på pappersrullen.

– Grundproblemet är att han menar att han inte har anlagt bränderna och då borde han frias. Vi får gå igenom domen och se på om vi ska överklaga den, säger Jakob Machuca.

Mannen misstänktes tidigare också för att ha anlagt en brand på akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus under samma natt, men det är inget som åklagaren åtalat mannen för.

– Det fanns nog inte tillräcklig med bevisning för det, säger Jakob Machuca.

Mannen döms även för att ha ofredat en bekant kvinna i centrala Sundsvall under hösten 2017 genom att tränga in henne i ett hörn och hindra henne från att lämna platsen genom att fäkta och gestikulera aggressivt med armarna samt skrika och fälla kränkande kommentarer åt henne. Kvinnan upplevde mannens beteende som väldigt hotfullt. Hon blev rädd, fick panik och tvingades låsa in sig på en toalett i väntan på polis.

I samband med åtalet har mannen genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I det utlåtandet framgår att mannen har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en psykisk störning som inte är allvarlig.

Tingsrätten bedömer att mannen vid tiden för brotten kan ha haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande på grund av den psykiska störning som man har konstaterat att han lider av.

– Minimistraffet för mordbrand är två års fängelse. Rätten har dömt till fängelse i 18 månader. De har nog gått under minimistraff med hänsyn till min klients personliga förhållanden, säger Jakob Machuca.

Mannen förekommer sedan tidigare under tolv avsnitt i polisens belastningsregister och är dömd till fängelse för bland annat misshandel och ofredande.

Nu döms den misstänkte mannen till fängelse i ett år och sex månader för mordbrand och ofredande. Han ska även betala närmare 7900 kronor i skadestånd till den drabbade krogen.