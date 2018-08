Efter 36 år tar Oscar farväl – med fest i dagarna två: "Känns vemodigt"

Oscar Matsal och bar har i flera decennier varit en välkänd del av Sundsvalls stadsbild. Men efter den kommande helgen är det slut, då plockas skyltarna ner och lokalerna övertas av Elite Hotels.

Men först ska det sista kapitlet skrivas, med en hejdundrande fest som de på sin Facebook-sida beskriver som "en av de största bartömningarna staden har skådat". För underhållningen står totalt fyra dj:s, där ett par spelar nere i discot och ett par uppe i loungen.

Intresset för att få vara med under de sista kvällarna är också stort.

– Det finns inte ett enda bord kvar, varken ute eller inne. Det har varit helt galet i bokningsväg, det är många som vill vara med, säger Magnus Torstensson.

Oscar som enhet och krog har nog varit ganska känd över hela landet

För hans egen del startade resan på Oscar 1996, först som anställd och därefter som delägare vilket han varit de senaste 20 åren. Efter den kommande helgen är den långa eran över.

– När vi bestämde oss för att sälja tänkte jag: "Oj, vad har vi gjort?" men sedan har jag inte hunnit reflektera så mycket under sommaren, säger Torstensson.

– Men nu när sista helgen har passerat kommer det nog att kännas lite vemodigt. Både för alla gästers skull och alla artister man lärt känna men också för egen del, man har ju skapat sig rutiner under de här åren. Det är ändå nästan halva livet jag har varit där.

Nästan 23 år skapar också sina minnen och även om Torstensson har svårt att direkt peka ut enskilda händelser så finns det några bokningar som sticker ut extra, bland annat spelningarna med Tomas Ledin och Eldkvarn.

– Det är sådant man kommer att komma ihåg, det är ändå inte vilka artister som helst. Eldkvarn är också mitt favoritband, som vi haft förmånen att kunnat ha där.

Även Linus Eklöws genombrott är något han ser tillbaka på med värme och stolthet. Eklöws bana som dj började en gång i tiden på just Oscar. I dag spelar han på världens största scener under artistnamnet Style of Eye och som ena halvan av duon Galantis.

– Nu är han hur stor som helst, men det var hos oss som lilla Linus började. Det påtalar han ofta själv, att det var på Oscar allt började, det var vi som gav honom chansen, säger Torstensson.

Nu är han hur stor som helst, men det var hos oss som lilla Linus började

Med Oscar försvinner nu en av Sundsvalls mer etablerade krogar.

– Oscar som enhet och krog har nog varit ganska känd över hela landet. Det är dit NHL-spelare, fotbollsspelare och alla möjliga idrottare kommit när de varit hemma och lediga över sommaren, liksom artister när de kommit till stan.

Men nu stänger portarna till nattklubben för gott, och endast minnena består.