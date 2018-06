Efter folkstormen – här vill Björk (S) bygga sex nya idrottshallar: "Jättesatsning"

24 januari gick den politiska majoriteten ut med löftet om att bygga en ny arena på Bernerstomten för 332 miljoner kronor. Men förslaget fick hårt motstånd bland de berörda idrotterna.

– Det är en arena som ingen vill ha, sa innebandyledaren Johan Nordell.

Efter folkstormen valde majoriteten att backa och arbeta om förslaget och nu är man klar.

Under dagen presenterades ett vallöfte från S, V och C: Ett byggpaket av idrottshallar under kommande mandatperiod.

– Vi har sett att det finns ett stort behov och försökt lyssna på vad de berörda har att säga. I det här förslaget möter vi det stora behov som finns på ett bra sätt, säger Peder Björk.

Den stora nyheten finns i sporthallsområdet där det skett en rockad mot de tidigare förslagen. Här vill majoriteten bygga en idrottshall med två planen på Bernerstomten som ska ersätta den nuvarande Sporthallen när den rivs.

– Det har kommit fram i utredningarna kring sporthallen att den är i så dåligt skick att den inte går att renovera. Det skulle kosta alldeles för mycket pengar. Vi tycker inte att det är värt det och vårt förslag är en bättre lösning, säger Peder Björk.

När skulle det kunna bli av?

– Vi tänker oss en byggstart under 2020 eller 2021. Det beror lite på hur lång tid det tar med detaljplaner och andra tillstånd.

Den kritiserade evenemangsarenan ska också byggas. Den placeras istället på marken där den nuvarande Sporthallen står.

– Vi tror på idén med en evenemangsarena och ser att Sundsvall behöver det. Här är det lite tidigt att säga om den arena som vi planerade tidigare får plats eller om den måste omformas. Det kommer framtiden att få visa och vi avsätter cirka 300 miljoner kronor i vår budget till projektet, säger Peder Björk.

Totalt kostar hela paketet 650 miljoner kronor och det finns med i majoritetens budget som presenteras till veckan.

– Det är finansierat. Vi ser att det finns ett stort behov och har gjort omprioriteringar. Dessutom kommer skatteintäkterna att bli högre de kommande åren, säger Peder Björk.

Paketet innefattar fler hallar:

Steg 1:

► Ny idrottshall på Hedbergska. Tänkbar byggstart 2019.

► Gamla kommunverkstaden byggs om åt mattsporterna på Sidsjövägen.

►Idrottshall för sär- och träningsskolan på Västermalm.

Steg 2:

►En modern idrottshall på Åkersvik med två fullstora planer. Tänkbar byggstart 2021.

Men det är inte första gången det kommer vallöften om idrottshallar. 2014 gick S och flera andra partier till val på att en ny arena skulle byggas på Bernerstomten.

Nu säger majoriteten att sex hallar ska bygga på drygt fyra år.

Hur realistiskt är det?

– Det är fullt realistiskt att genomföra allt under nästa mandatperiod.