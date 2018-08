Efter misstänkta mordförsöket i Ortviken – skadade mannen vårdas fortsatt på sjukhus

Ett mordförsök utspelade sig i ett villaområde i Ortviken, under lördagsmorgonen. En man ska då, enligt uppgifter till ST, ha blivit knivskuren i bröstet och fick föras till sjukhus med allvarliga skador.

Under lördagen befann sig polisens tekniker på brottsplatsen för att genomföra en teknisk undersökning. På lördagskvällen kunde man avsluta undersökningen och häva avspärrningarna som fanns på platsen.

Enligt uppgifter från polisen under söndagen, så vårdas mannen fortfarande på sjukhus. Han ska enligt uppgifter även förhöras under söndagen. Kompletterande förhör med vittnen och andra personer som kan ha information att lämna kommer att hållas under dagen. Även fortsatt dörrknackning kommer att pågå under söndagen.

Ingen misstänkt är gripen i nuläget.

Texten uppdateras.