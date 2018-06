Eld flammade upp igen i resterna av nedbrunnen villa

Villan brann ner till grunden under natten mot måndag, vilket tidningen tidigare berättat om. Knappt ett dygn senare flammade eld upp igen och ett larm ringdes in till SOS Alarm klockan 01.58 under natten mot tisdag.

Enligt uppgifter från SOS efterbevakas brandplatsen redan och räddningstjänsten åkte därför inte ut till adressen en andra gång.

LÄS MER:

Villa i Juniskär brann ner till grunden – boende i huset klarade sig oskadda

[+] Anneli hörde dånande ljud – och såg villan i Juniskär helt stå i lågor: "Tragiskt"