Fästingar undersöks i stort projekt – flest har skickats in från Sundsvall: "Vi är överväldigade"

Fästingar anses av många vara en riktig sommarplåga. De är kända smittbärare av infektionssjukdomar som bland annat borrelia och TBE. Många blod­sugande fästingarter kan överföra andra infektioner till människor, däggdjur och fåglar. Från i juni i år pågår ett projekt som samlar in fästingarna.

– Det är allmänheten som hjälper till och skickar in fästingar. Vi vill ha fästingar från norr om Dalälven. Det är ett stort projekt som är en del av ett ännu större projekt. Just nu är vi fyra forskare men kommer bli fler under vägen. Det är ett stort material som ska undersökas, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA som håller i insamlingen. Det är dit allmänheten skickar in sina fästingar, som senare ska artbestämmas, analyseras och undersökas. Insamlingen är en del av forskningsprojektet CLINF. Syftet är att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för människors och djurs infektionssjukdomar i den nordiska regionen och i Ryssland.

– Fästingar är effektiva smittbärare och deras utbredning påverkas av klimatförändringar. I norr går klimatförändringen snabbare och är mer omfattande. Den vanligaste fästingen förväntas öka i norden, säger hon.

I dagsläget har cirka 1 000 formulär kommit in och ungefär 1 450 fästingar har samlats in.

– Det är jättekul att så många skickat in. Vi är överväldiga. Det har kommit in fästingar från 62 kommuner norr om Dalälven, vilket är 90 procent av alla kommuner. Sundsvall är den kommun där flest fästingar kommit in från.

Sundsvalls kommun står för 19 procent av de inkomna formulären där många kommit från Alnö. Därefter kommer Gävle med 10 procent och Umeå med 6 procent. Flest fästingar har hittats på hund, följt av katt och människa.

– När vi får fästingarna lägger vi dem i provrör och fryser sedan in dem. När insamlingen avslutas börjar vi artbestämma och analysera. Alla som har hjälpt till och skickat in fästingar har gjort ett fantastiskt jobb. Vi vill tacka alla. Utan allmänheten hade vi aldrig kunnat göra detta.

Du kan fortsätta att skicka in fästingar till den 31 oktober. Läs mer om hur du gör på SVA:s hemsida.