Förare i biltvättkö vägrade flytta sig för annan förare – blev påkörd och anmäls själv för ofredande

Kvinnan svängde in på macken vid 16-tiden på torsdagen för att kontrollera sin last. När hon skulle köra därifrån blockerade en man hennes utfart med sin bil, som stod i kö till maskintvätten.

Kvinnan ska, enligt sin anmälan, ha bett mannen att flytta på sig. Mannen ska då ha vägrat samt kallat henne diverse okvädningsord.

Då ska kvinnan ha blivit arg, har hon själv berättat för polisen i den anmälan om ofredande hon lämnat in, och satt sig in sin bil, kört fram och in i bilen i tvättkön med vilje.

Kvinnans har förklarat att hon gjorde så för att stöta till den så att mannen ska flytta på sin bil. Men mannen ska inte ha kört undan utan endast fortsatt kalla henne diverse kränkande saker, varför hon nu gjort en polisanmälan.