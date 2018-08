Förre Oscars-ägaren om klubben som stänger – och stammisarna från förr: "De fick egna nycklar"

Den 31 augusti och 1 september kör Oscar Matsal och bartömning – sedan är tiden förbi. Eran som startade 1982 när Oscar föddes och ägdes av Lino Miraglia. Krögaren som även öppnade Sundsvallskrogarna Privé, O'sole Mio och Manhattan. 1999 tog Gert Sjögren och Magnus Torstensson över och har haft krogen hela vägen tills att de nu beslutat att sälja lokalerna och lägga ned. Men mellan början och slutet fanns en tid, närmare bestämt 12 år, som Tommy Palmqvist chefade över stället.

– Det var ju länge sedan nu, och det hände så mycket under den tiden så minnena flyter ihop. Men det var en otroligt rolig tid, säger Tommy Palmqvist som i dag är 71 år.

När han köpte Oscars var det efter en förfrågan och påtryckning från kollegor i branschen. Innan hade han jobbat på bland annat på den klassiska pizzerian O'sole Mio som låg i huset där vi senast sett Allstar.

– Lino som jag köpte Oscar av var en riktig entreprenör. När han körde igång nattklubben blev det en stor succé. Men han hade svårare för förvaltningen och då blev det till slut att jag köpte.

De fick egna nycklar så att de på söndagar kunde släppa in sig själva.

De första fyra åren drev han krogen tillsammans med Ove Sundqvist innan de gick skilda vägar. 1995 öppnade Tommy Oscars premiumbar O'bar och under åren satsades det mycket på krogen via både spelningar av kända artister och temakvällar. En speciell kväll Tommy minns var i jultider i början av 90-talet när de gjorde en kanske otippad variant av ett julbord.

– Det var precis då tex-mex-vågen började komma till Sverige. Långt innan fredagsmys med tacos, men det började ändå ta lite fäste. Vi bestämde då oss för att strunta i det klassiska julbordet och bjöd i stället in till tex-mex-julbord, säger Tommy och fortsätter:

– Alberto Volkers jobbade som kock hos oss då, han var mexikanare och var väldigt duktig på att göra mexikansk mat. Vi körde all in och gjorde en mexikansk vecka över jul och som lite skoj bjöd vi in den Mexikanska ambassaden i Stockholm – de kom och ville knappt lämna för att de var så nöjda och glada över vårt initiativ.

När vi pratar med Tommy dyker ena anekdoten upp efter den andra och oftast handlar det om möten med människor och stammisar han minns.

– Det var en otroligt rolig tid. Men det är en tuff bransch, man orkar inte hur länge som helst. Jag förstår grabbarna som nu säljer men känslorna som dyker upp nu när Oscars försvinner är sorg och vemod.

Du pratar mycket om folk du minns från den här tiden – är det någon speciell du minns lite extra?

– Vi hade två kända advokater som var stammisar hos oss. Jag minns speciellt att de blev ledsna när vi i ledningen valde att ha stängt på söndagar. De här herrarna finns inte med oss längre och det var så pass länge sedan att det är preskriberat så jag kan säga det till pressen – jag gjorde egna nycklar till de två, säger Tommy och skrattar innan han fortsätter:

– De fick egna nycklar så att de på söndagar kunde släppa in sig själva. När jag kom tillbaka på måndagarna hade de lämnat en lapp där de skrivit upp allt de druckit som de sedan betalade under nästa besök, säger han och skrattar.