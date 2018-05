Här öppnar Wretman sin unika butik i Sundsvall: "Inredning är nytt för mig"

Redan i helgen är det smygpremiär för Wretmans nya butik "Skafferi & deli" på Köpmangatan i Sundsvall.

Där ska det finnas salladsbar, matlådor, vegetariskt och veganskt.

– Vi kommer att ha en charkdisk med ostar, skinkor och en massa gott, säger Kerstin Wretman.

Det blir en blandad kompott av bland annat lyxig pasta och presenter. Butiken har en vägg med inredning där kunden kan köpa bland annat kuddar och lyktor eller produkter till köket signerade Leif Mannerström.

– Vi konstaterar att om det finns "Take away" så varför inte "Give away".

– Just matgrejen kan jag men inredning är nytt för mig. Men jag tror på konceptet, säger Kerstin Wretman.

Skafferiet kommer inte att ha något kök så därför kommer det inte att lagas mat på plats heller.

– Det finns ett par platser som kunden kan äta sin sallad vid om de vill, vi ska nog få till ett par platser ute med.

Efter ett besök i Stockholm för några år sedan fick Kerstin Wretman upp ögonen på Cajsa Wargs koncept.

– Jag gillade det och har sugit på den här karamellen i många år, och nu dök den bästa lokalen upp.

Då slog Wretman till.

Företaget kommer att ha ett brett sortiment, allt från delikatesser till nyttigare matalternativ.

– Vi kommer att ha juicer, smoothies och matiga mackor, ett hälsotänk utan att behöva räkna kalorier.

Nu ska det städas och snyggas till inför morgondagens smygöppning.

– Det känns spännande och som en rolig utmaning.