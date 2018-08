Jessica Falk vill inspirera till att aldrig ge upp – med musikvideo: "Musiken har varit min livboj"

Genom sjukdom och jobbiga tider, tillbaka till glädjen genom musiken. Nu jobbar sångerskan och föreläsaren Jessica Falk med sin fjärde musikvideo.– Jag vill inspirera människor att inte ge upp, säger hon.

I Nashville, USA, i rockguppen Journeys studio förvandlades Jessica Falks senaste texter och toner till musik. Nu får en av låtarna ett tredje element, film. Men filminspelningen sker inte på andra sidan Atlanten, utan på hemmaplan.

– Om jag kan hjälpa en människa känns mitt liv värdefullt. Jag tror att man når en annan målgrupp med rörlig bild, säger Jessica Falk.

Utöver musiken föreläser Jessica Falk om inspiration om att ta vara på livet och om hur viktigt det är att uttrycka sina känslor. Hon menar att musiken är hennes ventil.

– Musiken har varit min livboj, säger hon.

Låten som nu ska bli till musikvideo har Jessica döpt till "Ready to fly", och är baserad på hennes egna livsresa och om hur hon vände de jobbiga tiderna mot något bättre. En resa hon vill inspirera andra att göra.

– De handlar om mig och min familj. Jag tänkte "Vill jag sitta här och deppa ihop, eller kan jag göra något?". Så jag gjorde något, säger hon.

En viktig detalj till musikvideon för Jessica var att få med motorcyklar. Det blev heller inga problem.

– Många av de som kommer på motorcyklar är med i klubbar som engagerar sig för att motverka mobbning mot barn. Eftersom låten handlar om att ta sig ifrån allt jobbigt ville många ställa upp. För mig betyder motorcyklar frihet, säger hon.

Vilken är din favorit textrad från låten?

– "I know I will be just fine". Andas, det är tufft nu men det kommer nya vindar, säger hon.

Några som satte sig på hojen för att delta i filminspelningen var Felicia Solborg och Gabriella Solborg.

– Vi viste faktiskt inte vad vi skulle göra. Vi blev medbjudna att åka, sen fick vi reda på att vi skulle på en filminspelning, men det har gått jättebra, Säger Gabriella Solborg.