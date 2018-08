Katarina Vikström: Min inre röst råmar: "Ta det lugnt – som hon"

Det råder seriefeber i det här landet. Bilradion är på och lyssnarna ringer in till studion. De ställer frågor och tipsar. Det talas om Dreamfilm, Netflix och C More. Det är där man hittar dem - följetongerna i tv-format. Själv har jag knappt sett någon tv-serie sedan Onedinlinjen, och jag har aldrig testat Dreamfilm.

Nästa ämne som avhandlas är poddarna. I dem utlovas intressanta ämnen och spännande intervjuer. Hur hinner folk ta del av allt? Jag har fullt upp med att följa vad som händer med dem som bor under samma tak som jag. Folk läser en massa också, men inte heller den här semestern blev det något bläddrande från pärm till pärm för min del, och när jag vaknar om morgonen är traven med olästa böcker det första jag ser.

Det är ett lyxproblem, men det är så mycket jag känner att jag borde göra. Sånt som kanske skulle göra mig till en vettigare och viktigare människa. Som att lyssna på alla P3:s dokumentärer, gå mer på bio och besöka stans olika musik- och teaterarrangemang. Jag borde förkovra mig mer och umgås med fler. Men man har ju ett liv som ska levas också, så jag får väl ta tag i det där om jag får en ny chans, i en ny skepnad, någon annanstans.

Ibland är de egna tankarna det bästa sällskapet

Utanför vindrutan sveper landskapet förbi. Jag slår av radion. Ibland är de egna tankarna det bästa sällskapet. Jag sänker axlarna och lättar lite på gasen. Varför så bråttom? Vad är vitsen med hetsen? Vad är det vi tror att vi kan förlora? Hur var det där uttrycket… Just ja. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

Livet hör ni. Vad fort det går. Vips, så sjunger sommaren på sista versen. Men det kommer förstås nya juninätter, i nya skepnader, men med blommande vägrenar och grönskande slätter. Frågan är väl hur man bäst tar sig dit? Till nästa sommar, menar jag. Hur får man tiden att gå och förnöjsamheten att bestå? Kanske borde jag lyssna lite oftare på min inre viskning. Den som säger ”schhh, tyst, ta det lugnt”. Jag är inte så mycket för mindfulness, meditation eller medveten närvaro, men alla är förstås saliga i sin tro. Kanske är det begreppen som gör mig skeptisk. Det liksom låser sig när någon försöker förklara det till synes självklara.

"Det finns ingenting som tystnaden", sade den amerikanska kompositören och ljudkonstnären John Cage. Jag vet inte om han hade rätt, men nog är någonting fel när till och med det vi gör, eller inte gör, vid sidan av jobbet stressar oss. När vi vill prestera, förändra och förbättra oss, fast vi egentligen behöver vila.

I en hage mellan älven och vägrenens rallarrosor står ett gäng kossor och idisslar. De iakttar bilen och jag möter det ena fläckiga djurets stora ögon. "Gör som hon", hör jag min inre dova röst råma. Så fram till nästa sommar ska jag inte sätta klövarna i mer än vad det här kreaturet tål. Och när kraven börjar fylla mig ska jag bara stå och idissla och vispa lite med svansen. Jag tror vi alla måste försöka ta den chansen.