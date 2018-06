Katarina Vikström: När rasisterna försöker sprida sitt hat måste vi bilda en pakt för att behålla vår makt

Gäsp. Första semesterdagen. När signalsubstanserna har signalerat klart landar insikten mjukt i huvudets bolster. Jag ligger kvar mellan lakanen utan att flacka oroligt med blicken mellan mobilens klocka och bländverket som letar sig in mellan persiennerna. Jag flyger inte heller upp ur sängen, utan masar mig i maklig takt upp i lodrätt läge. Sedan tar jag mig en lång titt i fullängdsspegeln i sovrummet. Det är ingen upplyftande syn. Tyngdlagen, ni vet. Jordens dragningskraft och allt det där. Det är rynkigt och skrynkligt. Men vem är jag att klaga? Det finns viktigare saker för det här chassit än att behaga.

Den där ungen som kom en månad efter inflyttningen har förresten tre egna barn nu. Två av dem sover här i natt

Gör en snabb överslagsräkning och konstaterar att det är trettiotre år sedan jag vaknade i det här rummet första gången. Trettiotre år! Inte konstigt om det har lämnat spår. Det var i juni och jag var höggravid och hög på livet. Det är jag förresten fortfarande. Inte gravid alltså, men förundrad över rörelsen i tillvaron. Den där ungen som kom en månad efter inflyttningen har förresten tre egna barn nu. Två av dem sover här i natt. Två lintottar vars kalufser sticker fram under täcket. Det är så jag måste nypa sig i armen. För vem har sagt att just jag kom till världen, för att få med mig den sortens lyckopiller på färden?

Blicken landar på tidningen som ligger på bordet intill sängen. Jag tänker på svikarna jag läste om innan jag somnade. De som helt har tappat konceptet. De som tror att det bästa vore om vi tvingade in det här lilla landet i någon slags teatralisk akt som går i marschtakt. Ett sceneri där det enda det slås vakt om är förakt. Så absurt. Så till er nationalsocialister: Gör era ungar och ungars ungar en tjänst. Inse att världen går framåt på ett sätt som ni inte verkar förstå. Att vi inte vill tillbaka till 30-talet. Satans fegisar, säger jag, och hoppas innerst inne att det ska instiftas någon slags lag.

I hela mitt vuxna liv har de högresta träden ramat in min tillvaro. Årsring för årsring har de letat sig uppåt och framåt och nu möts bladverken snart över min idyll av klorofyll

Jag ruskar av mig obehaget och greppar morgonrocken. Tar med mig kaffekoppen ut på bron och förundras över lönnarnas strävan sedan jag första gången satte ner mina barfotafötter på de här stenplattorna. I hela mitt vuxna liv har de högresta träden ramat in min tillvaro. Årsring för årsring har de letat sig uppåt och framåt och nu möts bladverken snart över min idyll av klorofyll. Men bara för att lönnarna är störst och prasslar mest är det inte de som regerar på den här lilla plätten. De andra hörs också. De med sirliga stjälkar och veka rötter. De som gömmer sig under praktfulla bladverk, men som lyser som fyrar när mörkret smyger sig på om natten. De som bär på så mycket kraft och som har huvudet på skaft fast de under långa perioder varken får vatten eller någon mänsklig omsorg. Det är som om de gör allt för att få rymmas och finnas och växa. Det är som om de har bildat en pakt och ger blanka tusan i att de mest högljudda vill erövra deras makt.