Kraftfulla vapen och lönnmordsväska hos Sundsvallsnazisten – forskare känner oro: "Det måste sättas in i ett sammanhang"

Skälet till polisens besök var att omhänderta vapen som han tidigare hade haft licens för. När patrullen gick in i mannens bostad såg de en pistol som låg öppet på en hylla i sovrummet. När de första vapnen påträffades greps Sundsvallsnazisten och hans hustru, misstänkta för vapenbrott. Poliserna sökte igenom parets villa och de hittade det ena vapnet efter det andra, däribland ett komplett, och ett inte helt komplett rörvapen, samt flera rördelar i olika dimensioner.

Ett rörvapen består ofta av ett längre rör med ett patronläge i ena änden, och ett kortare rör med en stötbotten och en tändspets i ena änden.

– De här vapnen är enligt Säkerhetspolisen ett utbrett fenomen inom Nordiska motståndsrörelsen och de ses som fullt jämförbara med hagelgevär. De kan exempelvis användas under demonstrationer, eftersom de är lätta att dölja. Det tog teknikerna 20 sekunder att sätta ihop Sundsvallsbons vapen i brukligt tillstånd, det är klart det är oroande, säger Magnus Ranstrop.

Enligt Sundsvallsbon, som bland annat misstänks för förberedelse för mord, är rören bara "skrot" som han tog ur en skrotlåda på en tidigare arbetsplats.

Docenten och terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan har gått igenom hela den 409 sidor långa förundersökningen som ligger till grund för åtalet mot Sundsvallsnazisten.

Syftet med väskan är att kunna lönnmörda och den var funktionsduglig

Dödsväskan som mannen tros ha konstruerat var ett av de spektakulära fynden i villan.

– Syftet med den är att kunna lönnmörda och den var funktionsduglig. Pistolen som placeras i väskan är utrustad med ljuddämpare och kopplad till en mekanism vid handtaget. Den kan avfyras med hjälp av pekfingret, förklarar Ranstorp.

Sundsvallsbons advokat, Mikael Westerlund, tycker att hans klient har lämnat rimliga svar under polisutredningen.

– Min klient har hörts vid ett antal tillfällen mot de beslag som har gjorts. Han har lämnat förklaringar som man inte kan bortse ifrån, säger han.

Polisen har de senaste åren i flera fall nekat och dragit in nazisters tillstånd att inneha vapen. Så sent som i våras fastslog Högsta förvaltningsdomstolen polisens beslut att neka en ostraffad kvinna vapentillstånd på grund av att hon var medlem i NMR och gift med en av organisationens ledare. I domen beskrev Förvaltningsrätten NMR som ”en högerextrem, militant, nazistisk organisation som har bedömts vara den högerextrema organisation som utgör det största hotet mot mot Sveriges inre säkerhet.”

Under vintern 2016-2017 utfördes tre sprängdåd i Göteborg. Tre män med kopplingar till NMR dömdes för dåden, varav det ena resulterade i allvarliga personskador. Två av förövarna hade bara några månader tidigare rest till ryska Sankt Petersburg för att under elva dagar genomgå militärträning arrangerad av högerextrema Ryska imperiska rörelsen.– Männen hade tränat stridsteknik, överlevnad och sabotage. Det som nu har uppdagats i Sundsvall måste sättas in i ett sådant sammanhang. Det är ytterligare ett varningstecken som handlar om vart den här organisationen är på väg, säger Magnus Ranstorp.