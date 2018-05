Kronofogden om paret som jagas av tidigare husägarens skuldindrivare: "Man har ett eget ansvar"

På tisdagsförmiddagen skrev ST om att ett par i Sundsvall köpt ett hus via Kronofogden och under snart två års tid fått påhälsningar av personer som sökt den tidigare husägaren för att driva in skulder. Paret har polisanmält detta som ofredande då de tycker att det är obehagligt.

Max Wallenberg, pressansvarig på Kronofogden, känner inte till ärendet men berättar att det inte är ovanligt att missnöjda köpare i efterhand hör av sig till myndigheten.

– Det är olyckligt det som du berättar så klart. Förmodligen har huset sålts för att ägaren hade skulder. Vi står mellan de som har en skuld och de som har en fordran. Vi säljer objektet och därmed slutar vårt ansvar. Men vi är tydliga med att det är upp till köparna att göra alla undersökningar om köpet själva. Köper man något hos Kronofogden gäller inga av de regler som gäller när du köper något på marknaden eller nätet, säger han.

Han tar upp bilförsäljning via Kronofogden som ett exempel.

– Om du köper en bil hos oss och den inte ens startar, då kan du ändå inte kräva att få tillbaka pengarna. Man måste vara mycket mer noggrann innan man gör ett köp hos oss, säger han.

Får man veta det innan affären?

– Ja absolut. Vi är väldigt tydliga med det men det är ändå svårt att förutsätta att alla läser det till punkt och pricka, vilket tydligen missas, säger Max Wallenberg.

Samtidigt har han förståelse för att köpare förväntar sig att kunna klaga på köpet hos Kronofogden om de är missnöjda, menar han.

– Många tror säkert att när man köper något av en myndighet kan man luta sig tillbaka på Konsumentköplagen som skyddar köparen, men den lagen gäller inte hos Kronofogden. Hos oss måste man vara mer uppmärksam än någon annanstans, säger han och fortsätter:

– Innan jag började jobba här skulle jag nog tänkt så med, att handla hos en myndighet måste vara det säkraste som finns, men så är det inte. Man har eget ansvar.