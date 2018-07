Njurundaparet tvingades lämna familjehemmet i Kårböle: "Det är som att vi har tagit oss ut ur en krigszon"

Bränderna omkring Kårböle i Ljusdal fortsätter att härja. Tre stora skogsbränder omringar byn och under torsdagen blev läget så pass allvarligt att de boende tvingades evakueras från området. Regina Bengtsdotter Persson, Per Persson och Ingrid Persson lämnade under torsdagen sitt 149 år gamla familjehem bakom sig.