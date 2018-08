Nu är Mjösundsvägen avstängd – i åtta månader väntas trafiken ledas om

– Trafiken leds nu om i höjd med Ovansjö via Myre, samt vid Skottsund via bron över Ljugan i Haraberget, säger Robert Pettersson, projektledare hos Trafikverket.

Gående och cyklister kommer emellertid kunna ta sig fram på ett säkert sätt genom en passage via en tillfällig gångtunnel.

– Vägen är öppen för cykel- och gångtrafik under hela perioden bortsett från en vecka under våren då bron ska gjutas. Vi ska försöka förlägga gjutningsarbetet under ett skollov, säger Robert Pettersson.

Arbetet beräknas alltså vara klart efter åtta månader. Det är en tidsplan Robert Pettersson tror man kommer att kunna hålla.

Bilisterna ombeds enligt den nyuppsatta skyltningen att följa den orangea vägvisningen.

När ST undersöker hur lång tid omledningsvägen från Njurundabommen, via Myre, till Mjösundsvägen tar, klockar vi det till en 10 minuter lång bilresa (med järnvägsbron som start- och ändpunkt).

Ingen nämnvärd trafikbelastning förekom vid tillfället.

För 10 veckor nåddes allmänheten om beskedet att vägen mot Mjösund skulle stängas av i åtta månader från och med i dag, 27:e augusti.

Men många var de bilister som var tvungna att vända på plats, ovetandes om det nyss införda körförbudet.

Några få var också de som – trots skyltningen – försökte sig ta sig under bron men tvingades rekapitulera efter sett sig besegrade av blockerande trafikhinder.

