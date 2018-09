Nybrgogatan stängs av vid järnvägsövergången – i mer än 10 veckor

Måndag den 10 september stängs korsningarna mellan Nybrogatan-Norra Järnvägsgatan och Nybrogatan-Södra Järnvägsgatan av, det skriver MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) i ett pressmeddelande. Det går alltså inte att korsa järnvägen via Nybrogatan under perioden som arbetet pågår. Arbetet beräknas vara klart vecka 48 och pågår under vardagar mellan 07 och 16.

Arbetet är en fortsättning på det ledningsarbete som pågått längs Sjögatan och Strandgatan sedan 2016.

Förutom fordonstrafiken påverkas även gång- och cykeltrafiken.

In- och utfart till Södra Järnvägsgatan 3-9 kan ske, men med begränsad framkomlighet. MSVA uppmanar därför till att tänka på restider och alternativa resvägar.