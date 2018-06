Ordnade inte boende till funktionshindrade i tid – nu tvingas kommunen betala 748 000 kronor i straffavgift

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har dragit Sundsvalls kommun inför rätta och krävt att kommunen betalar en avgift på grund underlåtenhet att ordna bostäder åt personer som beviljats det enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Saken prövades i förvaltningsdomstolen i Härnösand och nu döms Sundsvalls kommun att vid två tillfällen betala avgifter till staten för att ha trotsat lagen – en total kostnad på 748 000 kronor.

Bakgrunden till avgiften var dels under 2015 då en person beviljades boende med särskild service för vuxna. I domen framgår att personen i fråga inte blev erbjuden någon bostad under de sjutton månaderna ärendet var aktuellt. Personen flyttade slutligen från Sundsvalls kommun och ärendet lades då ner utan åtgärd. Harriet Hultin är verksamhetschef för stöd och omsorg vid Sundsvalls kommun och anser att väntetiden är beklaglig men informerar att arbetet är på rätt väg, och att kommunen öppnat tjugo nya platser under förra året.

– Vi jobbar för att minska kön. Jag upplever att det har lättat lite på bostadsmarknaden det senaste halvåret, säger Harriet Hultin.

Kommunen döms att betala avgift i ytterligare ett ärende. Där dröjde det femton månader från datum för beslut till då personen tackade ja till erbjuden lägenhet. I domen framgår att det bör dröja max ett halvår från beslut till erbjuden bostad. Men det är inte alltid kommunen lyckas hitta bostad inom sex månader. I dag står sammanlagt sjutton personer i kö till boenden.

– Vi har som mål att ordna en bostad inom sex månader, men det är inte alltid vi lyckas. Vi hoppas att vi snart är där, vi vill inte att skattepengar ska gå till avgifter, säger Harriet Hultin.