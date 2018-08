Polisens frustration i jakten på vandalerna: "Är övertygad om att det finns personer som vet mer"

Under söndagskvällen och under natten mot tisdag krossades över 50 rutor på busskurer runt om i centrala Sundsvall. Efter vandaliseringen gick polisen ut och bad allmänheten inkomma med iakttagelser som kunde leda polisen till gärningsmännen. Men ännu har polisen inte fått in några avgörande tips.

– Vi har inte fått in några uppgifter som kan leda oss vidare i utredningen, säger Anders Larsson, förundersökningsledare vid polisen i Sundsvall.

Polisen fortsätter bedriva spaning och uppmanar återigen allmänheten att höra av sig med alla uppgifter som kan ha koppling till skadegörelsen.

– Vi kommer inte att släppa det här. Jag är övertygad om att det finns personer som vet mer, och de får väldigt gärna höra av sig till oss, säger Anders Larsson.

Tips till polisen, som även kan lämnas anonymt, ges genom att ringa till polisens tipstelefon på nummer 114 14.