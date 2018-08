Rekordmånga startande i Juniskär swimrun – se bilderna från tävlingen här

Första året var det dryga tio anmälda, i fjol runt 30, och i år 46. Först in i mål, bara minuter före tvåorna kom lag Perma, som bestod av Per Sydner och Mattias Isberg från Gävle. Första damlag in i mål blev lag Newpowerfulfriends med lagmedlemmarna Veronica Wenner och Hannah Newsham från Alnö och Sundsbruk.

– Tävlingen har växt från år till år, en av målsättningarna för det här året var att få 40 anmälda lag. Alla funktionärer gör verkligen ett fantastiskt jobb, vi åker runt med ett stort leende på läpparna, säger Johan Keijser.

Uppgiften som de tävlande ställs för är långt ifrån lätt. De ska upp och ner ur vattnet och simma totalt tolv sträckor, med både korta och långa sträckor löpning där emellan.

– Det är verkligen inga lätta sträckor, speciellt löpningen. Det här är swimrun på riktigt.

Som i de absolut flesta swimrun-lopp tävlar man i lag, två och två. Här finns herr-, dam- och mixedklass. Det är just för att man tävlar i par som Johan Keijser tror att så många uppskattar tävlingsformen.

– Man delar allt tillsammans, man går igenom både jobbiga och sköna delar av loppet tillsammans och delar alla känslor, säger han.

