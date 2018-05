ST för 25 år sedan: Fisket sitter bra i Ängomstjärnen

De flesta har sett Ängomstjärnen där den ligger längs vägen in från E14 mot Matfors. Det är fjärde året klubben ordnar fiske på regnbåge och bäckröding. Runt tjärnen löper en sammanhängande bred träbrygga. Put and take står det på en skylt. Tidigare behövde de rullstolsburna hjälp från sina bilar ner till bryggorna, men inte nu längre. Matfors sportfiskeklubb har ordnat bilväg ända ner åt handikappfordonen med hjälp av ALU-arbete. Karl-Erik Jonsson (bilden), Töva, rullstolsburen sedan många år, fick bli testpilot. "Det var jättefint här. Det är bara att rulla på", säger han om Ängomstjärnens bryggor.

Det började med att konstnären Pelle Engman höll en föreläsning om sitt engagemang i Ryssland för elever vid vårdhögskolan i Sundsvall. Det resulterade i att elva blivande distriktssköterskor tillbringat en vecka på barnsjukhus nummer 38 i Moskva. Gruppen kom hem uppfyllda och gripna av sina upplevelser av mötet med kollegor i ett främmande land och av ett sjukhus med andra förutsättningar än de själva är vana att arbeta under. Lena Frenning, som tidigare arbetat som narkossköterska, hoppas nu att kollegorna vid barnsjukhuset i Moskva ska kunna komma till Sverige på besök.

Upp i rök. Vid en brand natten mot tisdagen brann en kulturminnesmärkt loge vid Selångers hembygdsgård ned till grunden. Oersättliga antikviteter och museiföremål gick upp i rök. Orsaken misstänks vara slarvigt släckt grillkol från en fest som hölls på måndagskvällen.