ST för 25 år sedan: Kalle tänker slå världsrekordet i surströmmingsätning och flodvåg raserade vägar i Stöde

Kalle Nordin (bilden) från Njurunda ska göra det omöjliga. På Selånger marknad tänker han ta världsrekord i surströmmingsätning. 60 stycken på 20 minuter måste han stoppa i sig för att komma in i Guinness rekordbok. Och han tänker klara det., han hatar nämligen att förlora. Många skakar på huvudet åt Kalle Nordin. Men det struntar han i. Det är en fix idé han fått. Han vill vara bäst på någonting. Nyligen vann han en yxa i yxkastning.

Skador för flera hundratusen kronor blev resultatet när Edstabäcken svämmade över i Stöde. Familjer blev helt avskurna när vägar sköljdes bort av de enorma vattenmängderna. Bäcken steg under tidiga morgonen med flera meter. Först kom en flodvåg vid midnatt och sedan strömmade vattenmassor ned till Stödesjön under en stor del dagen. Orsaken tros vara att någon fördämning inte klarat trycket. Man utesluter inte att de kan vara en bäverdamm. De boende kring bäcken hade mycket svårt att sova under natten. Det dånade och mullrade enormt när vattnet bröt fram i landskapet.

En dubbelarbetande ensamstående mor, som dessutom har en villa att sköta. Ja, sådan är situationen för Lena Wallgren, rektor på Vibackeskolan på Alnö och ordförande i IFK Sundsvall. Fotbollssäsongen är i full gång och skolan börjar den här veckan. Det senaste året har varit oerhört kämpigt för Lena Wallgren. Hon står inför ett val. "Det går inte att fortsätta så här, även om jag gillar att jobba. Men tiden räcker inte till. Det innebär att jag kanske måste lämna ordförandeposten i IFK", säger hon.