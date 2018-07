ST för 50 år sedan: Invigning av kyrkklocka och trippeldop i Vigge

För första gången, i vart fall i modern tid, ringde Vigges egen kyrkklocka in till gudstjänst och barndop, under söndagens klockinvigning och barndop inför hela 200 personer. Den 45 kilo tunga klockan i den provisoriska stapeln är ytterst ett resultat av den offervilja friluftsgudstjänsternas besökare i Vigge visat under årens lopp. De 1.700 kronor klockan kostat kommer nämligen från kollektmedel.