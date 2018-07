ST för 50 år sedan: Totalförlamad åker Sverige runt i Permobil med inbyggd respirator och Inge flyttar till Brynäs

År 1961 totalförlamades Wentzel Dahlbom, Göteborg, helt. Endast en hand var förlig. För fyra år sedan började han bygga en egen respirator, för att med hjälp av den och av Permobilen, byggd av Per Uddén, Timrå, förflytta sig själv och på så sätt vistas ute bland människor. Med dr Uddén som ciceron har familjen Dahlbom kommit till Sundsvall, för att under en veckas tid stanna i staden, innan man far vidare på sin tre veckor långa semesterresa. Meningen med familjen Dahlboms semesterresa är inte endast att njuta av solen och ha det lugnt och skönt, utan även att hjälpa hotellkedjor i landet att bygga mer handikappvänliga hotell för sina gäster. I Sundsvall stötte man genast på problem. En lämplig säng måste installeras för att fru Dahlbom och fröken Inger Dahlstrå, som är behjälplig fru Dahlbom, skall kunna lyfta och sköta Wentzel Dahlbom på rätt sätt.

Det blev Brynäs som vann kampen om Timrå IK:s och landslagets lovande forward, Inge Hammarström. I går undertecknades övergångshandlingarna.

Division II Norrland har ända sedan den kom till allmänt gått under benämningen "ruinserien". Vad skall man då kalla den nu när publikintresset är sämre än någonsin. "Bankruttserien" månne? 66 matcher har spelats under våromgången. Dessa har tillsammans samlat 73.152 åskådare – ett snitt på 1.108 per match. Det blir ingen klubbkassör salig av. Det enda lag som torde klara sig utan minussiffror är nykomlingarna Ljusdal. Bara hemma har laget setts av 13.030 åskådare på sex matcher. Ett snitt på 2.171. GIF Sundsvalls totalsiffra: 12.743 (7.119 hemma).