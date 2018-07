Torkan gör bärsäsongen utsatt – både köpare och bärplockare drabbas hårt: "Det ser väldigt tufft ut"

Syltproducenten Blåtand i Stöde tar in mellan 3 000-4 000 ton bär varje år. Men torkan i länet gör att det blir betydligt mindre mängder i år.

– Sverige är extra utsatt och det är väldigt torra marker i regionen. Vi kommer behöva titta på andra områden än vad som normalt är vårt upptagningsområde, för att hitta mer bär. Det ser väldigt tufft ut, säger Ulf Hagner.

Bristen på bären gör även att bärpriset kan höjas.

– Hjortron har det kommit mer av, men säsongen kommer att bli kort. Det kan bli ett tufft år för kunderna, och naturligt med en prishöjning på bären.

Situationen för bärplockare kan komma att bli utsatt. Det är många som kommer från bland annat Thailand för att plocka bär. De står nu inför en oviss säsong.

Ulf Eliasson från Hoting i Ångermanland, driver ett företag som tar in bärplockare från Thailand. Just nu hyr han 350 thailändare, genom ett bemanningsföretag i Thailand, som plockar i snitt 20 kilo hjortron varje dag per person.

– Det är svårt att säga hur säsongen kommer bli. Vi kan rädda upp den om det kommer regn om några dagar, men det ser inte bra ut. Det blir problem för precis alla i hela branschen, säger han.

Ulf Eliasson berättar att han ger garantilöner till thailändarna som kommer, och att det är han själv som eventuellt drabbas av de ekonomiska förlusterna.

– Jag måste tjäna någon tusenlapp om dagen för att det ska vara lönsamt. Allt annat är en bonus. Det kan bli så att vi måste boka om biljetterna och skicka hem thailänderna tidigare. Det blir nog inte alla men kanske hälften, men vi vet inte hur det kommer blir än.

Ola Langvall, skogsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror även att årets torka kan göra det tufft för kommande års bärskördar.

– Nu har vi aldrig haft så långvarig torka under de femton år som vi gjort våra bärinventeringar, så det är svårt att säga hur situationen blir. Det jag kan spekulera kring är om läget blir sådant att bärbuskarna vissnar. Bärbuskarna blommar på fjolårets grenar så om årets buskar vissnar, kan det bli något eller ett par förlorade år. Men på sikt kommer det tillbaka, säger Ola Langvall.