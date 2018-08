Ulla Lahti gör prisbelönta produkter av frukt och bär: "Se er omkring – finns mycket man kan använda"

I dag hinner Ulla Lahti inte med att plocka så mycket bär själv. För sex år sedan startade hon sitt företag där hon bland annat gör drycker, marmelader och kryddblandningar av bär.

– Trädgårdsbären är svårast att få tag på. Det finns inga odlingar för krusbär, hallon och aronia utan det är privatpersoner som säljer till mig. Jag sköter allt i företaget så det blir inte mycket tid för mig att plocka själv, även om jag tycker att det är otroligt rogivande och roligt, säger hon.

När Ulla växte upp hade familjen ett jordbruk där de hade bärbuskar och odlingar. Ulla plockade gärna bär som hennes mamma sedan tog tillvara på.

– Jag plockade också mängder med åkerbär som min storebror Arne gjorde åkerbärslikör av, men jag var för liten för att få ta del av den drycken. Åkerbäret är det mest exklusiva bäret som finns i Sverige och i min smak det godaste bäret.

När Ulla flyttade hemifrån väcktes hennes eget intresse för bärförädling. Men grunden till Mitt Skafferi lades när hon gick en utbildning i Östersund.

– Jag hade gjort en dryck som heter Sima som man brukar dricka i Tornedalen där jag kommer ifrån. Jag började fundera på om det skulle gå att göra drycken till en säljbar produkt. Då hittade jag utbildningen för mathantverkare på Eldrimner i Östersund och anmälde mig på en gång.

Efter kursen gick det tre år innan Ulla bestämde sig för att starta sitt företag.

– Det som fick mig att ta tag i det var när jag under mina promenader såg all fallfrukt som ingen gjorde något med. Ett otroligt slöseri med en fantastisk råvara som kan bli marmelad, äppelmos, must och andra goda drycker. Jag hittade en lokal här på Stornäset, Alnö, och började experimentera samtidigt som jag var anställd. Jag jobbade dygnet runt, men det var himla roligt också, säger hon.

Sedan dess har hon vunnit medaljer för flera av sina produkter på SM i mathantverk och hon jobbar hela tiden med att utveckla utbudet.

– Det gäller att alltid ligga steget före. Nu planerar jag nästa sommars sortiment, parallellt med att jag ska producera inför jul.

Strax efter att Ulla startade Mitt Skafferi drog hon även i gång butiken Made in Medelpad tillsammans med några andra lokala företagare. Den butiken är i dag en viktig säljkanal för henne.

– Att ta fram produkter är ingen konst, utmaningen ligger i att hitta säljkanalerna.

Den senaste veckan har hon varit på den stora Formex-mässan i Stockholm för att hitta nya återförsäljare.

– Det ska bli jättespännande att se vad det kan leda till, säger hon.

Ulla tycker att vi generellt är för dåliga på att använda de frukter och bär som finns i våra trädgårdar. För den som inte har tid att sylta och safta på hösten tipsar hon om att det går att frysa in bären, och sedan plocka fram dem till vintern.

– Se er omkring, det finns fantastiskt mycket som man kan använda. Det går att göra så mycket av frukt och bär, saft är alltid användbart, det går också att använda till att göra kräm av. Eller testa att göra chutney, grillsåser, sylt och marmelader.

FAKTA: Ulla Lahti

Ålder: 57.

Bor: Alnö.

Familj: Dotter, 37 år.

Gör: Driver Mitt Skafferi och Made in Medelpad tillsammans med sex andra konsthantverkare.

Ser på: Dokumentärer och matprogram.

Lyssnar på: Jag är allätare, allt utom rap.

Läser: Den senaste boken är "Omgiven av idioter". Sedan har jag fått tips om en bok som jag är nyfiken på, "Koka björn" heter den och är skriven av Mikael Niemi.

Äter: Jag äter allt. Jag är väldigt förtjust i fisk och är en riktig surströmmingsälskare.

Dricker: Rabarbersaft, öl och vin.

Favoritplats: Stornäsets naturreservat. Det är en energikälla för mig, dit går jag om jag behöver ladda batterierna.

När jag är ledig: Jag dansar bugg och foxtrot och skulle gärna vilja lära mig argentinsk tango. På vintern åker jag skidor och långfärdsskridskor. Jag tycker om att röra på mig.

Drömmer om: Att hitta den stora kärleken. Och att utveckla företaget, jag har lite nya projekt på gång.

ULLA TIPSAR:

Använd bärplockare till svartvinbären.

Om du vill ha mildare smak på svartvinbär, tillsätt citron.

Om man har äkta vanilj kan lite alkohol lyfta vaniljsmaken tydligare.

Frys in bären och förädla bären eftersom.

Plocka aronia efter den första frosten.

Kallpressa drycker för att få så mycket smak som möjligt.