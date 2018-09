Ungdomar på utbyte – fick Italienbiljetter av Sundsvalls kommun: "Intensivt och kreativt"

Utbytesprojektet håller till i Piacenza i norra Italien.

– Projektet ger ungdomar med funktionsnedsättningar en möjlighet att lära känna personer i andra länder med liknande vardagsbekymmer, berättar Elisabeth Orre, verksamhetsledare för Fritid för Alla.

Grupper från Italien, Litauen och Ukraina deltar i utbytet, och dagarna är fullspäckade från morgon till kväll.

– Det är mycket sport och kreativa aktiviteter. Vi håller på med konst och sport. Vi har målat, dansat, spelat tennis, fotboll och kubb.

Utbytet anordnas av Sundsvall kommun och i vintras kunde målgruppen ansöka om en plats till projektet som går under namnet ”Friendship through arts and sports”. Utbytet är en del av utbytesprogrammet Erasmus+ och resan möjliggörs genom bidrag, flera volontärers engagemang och den italienska, ideella föreningen AS.SO.FA, som anordnar aktiviteter och utbyten för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsvariationer.

– Alla kan inte engelska, men det är inga problem. De kommunicerar på andra sätt. Musik, konst och sport är ett generellt språk som alla kan, säger Elisabeth Orre.

Resan tar slut under söndagen, men den har redan innehållit det mesta.

– Det är intensivt, kreativt och mångkulturellt. Det har varit nya äventyr och nya insikter. Bara det här med matkulturen är ett helt kapitel i sig, att man äter mer sött till frukost här nere i Italien. Det är vitt bröd och nutella, men ungdomarna anpassar sig. Socker äter ju alla ...