Vobban extraknäcker som pizzatestare: "Inte direkt chockad över att jag fick jobbet"

Pizza, sushi, hamburgare och thaimat. Det är några av maträtterna som Vobban Jonsson kommer att livnära sig på stora delar av sommaren.

– Jag tycker inte alls om att laga mat så det här passar mig perfekt, säger han.

Det var när restaurangtjänsten Onlinepizza sökte testpersoner runt om i landet som många av Vobbans kompisar tyckte att han skulle söka. Han sökte, och strax därefter fick han veta att han var en av nio utvalda personer i Sverige.

– Jag blev inte direkt chockad över att jag fick jobbet. Jag har alltid gillat att äta och beställer ofta hämtmat, säger Vobban Jonsson.

Under sju veckor ska han testa och recensera rätterna på sin Instagram. Han får betalt i form av maten som testas plus en summa pengar per recension.

– Det känns som en kul grej att göra under semestern och jag hade ju ändå beställt hämtmat i vanliga fall, det här ger mig bara en större möjlighet att testa det utbud som finns.

För att inte lessna eller gå upp upp i vikt har han lagt upp en taktik.

– Jag går en mil om dagen och tränar mycket på gym. Mellan hämtmaten kommer jag att äta mer hälsosamt men också lite tråkigare, som till exempel havregrynsgröt.

Den sista augusti tar sommarjobbet slut.

– Jag och mat går bra ihop men det kan hända att jag blir råless på snabbmat ett tag framöver efter det här, säger Vobban Jonsson.