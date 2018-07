Branden i Ljustorp omringad men inte under kontroll

Branden som blossade upp efter ett blixtnedslag i Ljustorp i Timrå kommun under torsdagen är ännu inte under kontroll. Räddningstjänsten har under natten arbetat med att bekämpa branden och under morgonen har helikopter varit på plats och vattenbombat platsen.

– Vi är lite rädda att det ska ta sig igen, men vi kommer jobba på under dagen. Vi har en hel del personal där, säger Lasse Dolk, Inre Befäl vid räddningstjänsten i Medelpad.

På plats under fredagsmorgonen är cirka 12 personer från räddningstjänsten och även cirka 15-20 frivilliga. Området runt om branden blötläggs för att undvika spridning och under morgonen ska räddningstjänsten leverera nytt material till platsen och byta av personal. Helikoptern fortsätter att vara på plats några timmar till.

– Vi fortsätter jobba med samma kraft, säger Lasse Dolk.