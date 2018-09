Bröt sig in i fastigheter och fordon – Timråbo åtalas för stöldturné

Under sommaren ska en man ha gett sig ut på en stöldturné i Timrå kommun. Från slutet av maj till slutet av augusti ska mannen ha brutit sig in i flera byggnader och fordon. Bland annat ska mannen ha brutit sig in i en husbil och stulit en tv. Han ska även ha krossat en ruta på en personbil och stulit bland annat en ryggsäck och en dator med tillbehör till ett värde av nästan 6 000 kronor.

Han ska också ha brutit sig in ett förråd och en byggarbetsplats. Mannen krossade en ruta för att ta sig in på arbetsplatsen och han ska sedan ha stulit verktyg för över 15 000 kronor.

I juli ska han även ha brutit sig in i en lokal som tillhörde Timrå församling. Där ska mannen ha stulit en mobiltelefon, en dator och biobiljetter.

Totalt ska mannen ha stulit varor till ett sammanlagt värde av drygt 40 000 kronor.

Nu åtalas mannen för sex fall av stöld. Han har erkänt vissa åtalspunkter.